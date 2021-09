Sampdoria-Napoli: il professor Ruiz sale in cattedra, i voti in pagella

Tutti in piedi c’è il professor Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha segnato un gol in Sampdoria-Napoli ed ha diretto il centrocampo. Ma non è la prima ottima prestazione di Ruiz che in questo inizio di stagione ha giocato praticamente sempre ed ha sempre giocato bene. Con l’assenza di Lobotka ed il passaggio al centrocampo a due con Anguissa, lo spagnolo si è presa tutta la responsabilità di impostare il gioco. Lo ha fatto anche con la Sampdoria, dispensando palloni con i giri e soprattutto i tempi giusti. Il tutto condito anche da un gol, che più che un tiro sembrava una palla in buca d’angolo.

D’Aversa: “Risultato troppo rotondo. Ospina ha fatto miracoli”.

I voti in pagella di Fabian Ruiz

La prestazione dello spagnolo con la Sampdoria viene evidenziata dagli altissimi voti in pagella. Ecco quanto scrivono i quotidiani sportivi:

Gazzetta 8 – Il piazzato del 2-0 è un gioiello che impreziosisce la sua prestazione: regia limpida, lucida, costante. Gestisce i tempi a meraviglia.

– Il piazzato del 2-0 è un gioiello che impreziosisce la sua prestazione: regia limpida, lucida, costante. Gestisce i tempi a meraviglia. Corriere dello Sport 7,5 – Insegna calcio dalla sua cattedra specialissima. Poi, si spoglia dei propri panni, e manco fosse un chirurgo, sistema il sinistro sempre lì nell’angolo lontano.

7,5 – Insegna calcio dalla sua cattedra specialissima. Poi, si spoglia dei propri panni, e manco fosse un chirurgo, sistema il sinistro sempre lì nell’angolo lontano. Tuttosport 7 – Firma il gol del raddoppio con una gran conclusione da fuori area.

Con ogni probabilità con il Cagliari toccherà ancora a Fabian Ruiz giocare da titolare. Anche perché Demme e Lobotka sono segnalati in ripresa, ma non è ancora chiaro quando potranno rientrare nella lista dei convocati. Ed allora Spalletti farà salire di nuovo in cattedra Fabian Ruiz, il professore del centrocampo azzurro che dopo una estate passata tra le voci di mercato ed il possibile addio, ha deciso di prendere di nuovo il mano il centrocampo napoletano. I voti in pagella di Fabian Ruiz dimostrano la crescita di un calciatore che sembra aver messo definitivamente alle spalle il periodo nero della scorsa stagione.

