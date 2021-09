Napoli da urlo: Sampdoria distrutta, il video dei gol

Il Napoli torna in testa al campionato vincendo 4-0 con la Sampdoria fuori casa, ecco il video dei quattro gol degli azzurri. Quattro reti magnifiche del Napoli che portano in dote un Osimhen scatenato con un’altra doppietta dopo quella rifilata al Leicester in Europa League. In rete anche Fabian Ruiz con un vero e proprio colpo da biliardo e Zielinski con una botta terrificante.

Sampdoria-Napoli: il video di tutti i gol

Partita di altissimo livello per il Napoli che si impone in maniera netta contro una Sampdoria che nel primo tempo ha sfiorato un paio di volte il gol. Un grande Ospina ha però negato la rete ai doriani. Ma le occasioni della Sampdoria sono svanite al vento dinanzi alla forza del Napoli che ha dimostrato di poter giganteggiare. Con le quattro reti segnate alla Sampdoria, la squadra di Spalletti si riprende la vetta della classifica di Serie A. Al momento il Napoli è a 5 vittorie consecutive, punteggio pieno con soli due gol subiti in campionato. Sicuramente delle statiche impressionanti per la squadra di Spalletti che sta giocando anche senza tanti calciatori importanti come: Mertens, Ghoulam, Lobotka e Demme. Un dettagli che fa capire la forza del gruppo azzurro.

Osimhen 0-1

Fabian Ruiz 0-2

Osimhen 0-3

Zielinski 0-4