Mertens scalpita, ecco quando rientra. Spalletti attende Lobotka e Demme

Dries Mertens pronto a tornare in campo con il Napoli, il giocatore non è stato convocato con la Sampdoria ma si segnala in buone condizioni. Luciano Spalletti nella formazione che affronta i blucerchiati di D’Aversa deve ancora fare a meno di quattro giocatori importanti come: Demme, Mertens, Lobotka e Ghoulam. Calciatori che una volta recuperati potranno dare un grande apporto alla causa azzurra. Basti pensare che il Napoli a centrocampo è in completa emergenza, con Fabian Ruiz e Anguissa costretti a giocare sempre perché non ci sono sostituti. L’unico cambio è Elmas che spesso gioca al posto di Zielinski trequartista, ma che si trova a suo agio da mezz’ala in un centrocampo a tre.

Quando torna Mertens?

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Dries Mertens attaccante del Napoli può tornare tra i convocati già dalla sfida con il Cagliari della 6a giornata di Serie A, al massimo per la gara di Europa League con lo Spartak Mosca. Il rientro di Mertens offre a Spalletti una soluzione in più in attacco, ma anche sulla trequarti. Il belga può giocare dietro Osimhen, aumentando il potenziale da gol ma anche l’imprevedibilità della manovra. Per Demme e Lobotka si va verso un recupero completo entro breve, mentre Ghoulam viene sempre segnalato in ripresa ma i tempi del rientro restano ancora incerti. Un bel problema per Spalletti che sulla corsia sinistra di difesa ha solo Mario Rui come esterno di ruolo. Juan Jesus non è ancora in perfette condizioni, ma si dovrebbe comunque adattare in quel ruolo. Stessa cosa si dica per Di Lorenzo e il giovane Zanoli.