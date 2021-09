CORSPORT – C’è un caso Manolas: resterà ancora in panchina

Kostas Manolas ancora in panchina con la Sampdoria, al suo posto gioca Rrahmani. L’ex Verona sembra aver scalzato il compagno. Corriere dello Sport parla di un possibile caso a Napoli con Rrahamani che viene di nuovo preferito a Manolas. Il kosovaro sta giocando bene e con la Sampdoria infilerà la sua terza partita da titolare, dato che nelle formazione di Spalletti sembra inamovibile al fianco di Koulibaly. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Ma la novità più rilevante s’avverte di nuovo in difesa, con la conferma di Rrahmani come «socio d’affari» di Koulibaly, dunque gerarchie che vengono temporaneamente ridisegnate e consegnano Manolas alla sua terza panchina consecutiva, un segnale dopo l’errore con la Juventus e piccole pause avvertite qua e là“.

A pesare su Manolas è stato un inizio di stagione a fasi alterne. Nelle prime giornate ha fatto vedere anche dei buoni interventi, ma quella luce spenta all’improvviso con la Juventus (che ha spalancato le porte al gol di Morata) sembra aver inciso sulle scelte di Spalletti. C’è da dire che Rrahmani sta giocando molto bene, oltre al gol messo a segno ad Udine, il difensore ex Verona sta giocando con serenità. Il tecnico del Napoli vuole continuare a puntare su di lui e con la Sampdoria sarà confermato.