Sampdoria-Napoli: probabili formazioni, Ospina ancora titolare. Dubbio in difesa

La formazione del Napoli che sfida la Sampdoria non cambierà molto da quella di Udinese: confermato Ospina in porta, c’è Zielinski titolare. Con ogni probabilità ci sarà anche Rrahmani in difesa, con Manolas che per la terza volta consecutiva non patirà nella formazione titolare. Sembra quasi un avvicendamento nelle gerarchie oramai tra il difensore ex Verona e quello ex Roma.

Formazione Napoli

Luciano Spalletti non vuole puntare al turnover e cambierà pochissimo per la sfida con la Sampdoria. Il tecnico deve fare ancora a meno di Ghoulam, Mertens, Lobotka e Demme che non sono tra i convocati. Calciatori che vengono segnalati in ripresa ma che non sono ancora al meglio della condizione fisica. Dunque a centrocampo si può cambiare poco o pochissimo. In porta confermato Ospina, così come Rrahamani. Sulla trequarti rientra Zielinski al posto di Elmas. Confermati Politano e Insigne dietro Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Formazione Sampdoria

Anche D’Aversa non darà molto spazio al turnover confermando quasi per intero la formazione della scorsa giornata di campionato che fatto bene contro l’Empoli, battuta per 3-0. Confermati gli uomini chiave come Yoshida in difesa, Candreva e Damsgaard a centrocampo e soprattutto i due attaccanti Caputo e Quagliarella.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby; Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.