Napoli, Osimhen: “Ci metto testa e anima al 100%, non cadrò”

Victor Osimhen è la nuova stella della serie A. Il campionato Italiano ha scoperto da poco le potenzialità del bomber del Napoli, ma di di Osimhen si parla dal 2015. Quando è diventato capocannoniere del Mondiale U-17 vinto dalla Nigeria infrangendo il record di reti segnate: 10 in 7 partite. L’unico calciatore della storia del torneo ad aver segnato in ogni match. Già in quel mondiale, nonostante avesse appena 17 anni, aveva mostrato un repertorio di finalizzazioni piuttosto completo: ha segnato di sinistro, di destro a giro sul secondo palo, in tap-in, su rigore, di testa.

Osimhen ha avuto un’infanzia umile, come potete immaginare: a Lagos, da ragazzino, vendeva i cartoni d’acqua per strada, la sorella le arance e il fratello giornali. Viveva vicino a una discarica e col fratello andavano ogni venerdì e sabato a cercare roba, soprattutto scarpe: «Ogni tanto vedevi una Nike sul piede destro, poi guardavi al sinistro… e c’era una Reebok! Era pura sopravvivenza».

Poi arriva il Lille e il grande salto a Napoli. Nell’estate del 2020 Aurelio De Laurentiis sborsò 50 milioni cash e 20 milioni come contropartite tecniche per strapparlo al club francese.

Gli infortuni hanno caratterizzato la sua prima stagione in azzurro, ma oggi sotto la guida di Luciano Spaleltti , Osimhen sta dimostrando tutte le sue qualità. L’attaccante è carico e ha voglia di portare il alto il Napoli. Il nigeriano pensa alla prossima sfida contro la Sampdoria e su Instagram ha avvisato tutti: “”Ci metto testa e anima al 100%, non cadrò”.