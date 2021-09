Fedele: “Vlahovic è più forte di Osimhen. Il nigeriano è un cavallo pazzo, può diventare il nuovo Suazo. “

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. L’ex agente dei fratelli Cannavaro tra le altre cose ha confrontato Victor Osimhen a Vlahovic,

“Osimhen o Vlahovic? Vlahovic ha più qualità, ma Osimhen è un cavallo pazzo, è eccezionale e gioca contro se stesso, nel senso che fa cosa che non farebbe nessuno nel bene e nel male. Se migliorerà nella postura e nella tecnica ci troveremo di fronte a un nuovo Suazo. E’ un apache, solo contro tutti”.

Fedele, ha poi aggiunto: “Fiorentina? Sembra il Foggia di Zeman, aveva una partenza a razzo e ti faceva gol. Poi però si spegneva. Ieri ho avuto questa impressione, sembra un bengala natalizio.

Chi giocherà con il ritorno di Demme e Lobotka? Il campionato si gioca su 16 giocatori, i cambi non devono essere fatti per esigenze o infortuni ma per cambiamenti tattici. Sampdoria-Napoli? Le partite sono tutte partite complicate, squadra che gioca bene ma lascia molti spazi. Io aspetto Roma-Napoli, mi meraviglierei se il Napoli non vincesse tutte le altre”.

