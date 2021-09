Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni di Gazzetta – Il Grafico

Sampdoria-Napoli le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport. Per il Napoli conferme per Rrahmani, novità Zielinski. Nella Sampdoria squadra quasi confermata in blocco con Quagliarella e Caputo in attacco. Il Napoli si presenta in trasferta con la Sampdoria confermando gran parte della squadra che ha battuto l’Udinese lunedì sera, rifilandogli quattro gol. Spalletti ha fatto capire che è ancora presto per fare un ampio turnover e vuole dare continuità a chi sta giocando titolare.

Dunque nel Napoli arrivano conferme per Rrahmani in difesa, preferito a Manolas. Con Spalletti che sembra oramai orientato a dare fiducia all’ex Verona per vari motivi. Centrocampo ancora forzato con Fabian e Anguissa, anche se può arrivare un recupero per la panchina. Uno dei pochi cambi è Zielinski sulla trequarti al posto di Elmas. Mentre in attacco Politano, Insigne e Osimhen partono ancora titolari.