Sampdoria-Napoli: Buone notizie per Spalletti, rientrano Demme e Mertens

Il Napoli di Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme, in vista della sfida contro la Sampdoria a Marassi.

Il Napoli è stato trasformato da Spalletti in una cooperativa del gol che sta facendo divertire gli amanti del calcio. È uno spettacolo puro il gioco di Spalletti messo in pratica dai suoi ragazzi. L’impatto del tecnico di Certaldo è stato ottimo. Come tutti speravano è arrivato in una squadra già fatta e ha messo quel pizzico di esperienza che sta servendo per essere consapevoli della propria forza.

SAMPDORIA-NAPOLI: TORNANO DEMME E MERTENS

Si studia a Castel Volturno e non si urla. I gol arrivati sui calci piazzati sono la riprova che nulla è lasciato al caso. Tre tocchi e si va in porta. E si segna. Già in nove hanno messo la firma su questo torneo di Serie A. In attacco mancano solo Ounas e Mertens. Giovedì si va di nuovo a Marassi per sfidare la Sampdoria che è in palla. Ci vorrebbe un’altra ciliegina sulla torna prima di tornare finalmente al “Maradona” per sfidare il Cagliari dell’amico Mazzarri. Sarà un match difficile ma se si giocherà come in Friuli si potrà di nuovo sorridere.

Intanto Sorride Spalletti che aggiunge due nuovi acquisti al suo parco giocatori: Demme e Mertens. Il Belga è in ottima forma come conferma il report dell’allenamento diramato dalla SSc Napoli:

«Dopo il successo a Udine, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma giovedì a Marassi alle ore 18.30. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro in palestra. Il resto della squadra, dopo una prima fase di attivazione tecnica e lavoro tattico, ha svolto possesso palla e partita a campo ridotto. Meret ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in palestra. Demme e Mertens hanno svolto l’intera seduta in gruppo».

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.