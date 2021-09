Juventus a caccia dei tre punti: due big saltano lo Spezia

Spezia-Juventus una partita insidiosa per i bianconeri che sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato e sono fermi a due punti. La Juventus con lo Spezia avrà qualche problema di formazione, ma Allegri ha deciso di puntare ancora sul 4-4-2. Confermato Szczesny in porta mentre in difesa è out Chiellini ed al suo posto giocherà de Ligt. De Sciglio al posto di Alex Sandro e con Bonucci e Alex Sandro a completare la linea difensiva. A centrocampo la linea a quattro sarà formata da Bentancur e McKennie ma salta il secondo big bianconero: Cuadrado, al suo posto giocherà chiesa. In attacco ci saranno Dybala e Kean.

La Juventus deve rispondere alla pioggia di critiche di questi ultimi giorni. Allegri è stato contestato nelle scelte ed ha ammesso di aver sbagliato i cambi con il Milan. Al termine della partita con i rossoneri il tecnico della Juventus si è anche lasciato andare ad uno sfogo contro i suoi calciatori. La tensione è alta perché attualmente la Juventus ha solo 2 punti in campionato. L’assenza di Cuadrado e Chiellini con lo Spezia è sicuramente un duro colpo per Allegri che punta tantissimo sull’esperienza di questi due calciatori.

Juventus – probabile formazione con lo Spezia: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.

