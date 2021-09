Napoli contro la Sampdoria per tornare in vetta: Zielinski titolare. Demme, rientro rimandato: Le ultimissime

SAMPDORIA-NAPOLI. A Marassi, dove l’Inter ha pareggiato e il Milan ha vinto, il Napoli si affida a Osimhen in attacco, insostituibile. Dietro il nigeriano, ritorna, Zielinski e Insigne, Politano favorito su Lozano.

Dopo le vittorie di Inter e Milan, il Napoli è chiamato a rispondere per provare a continuare la sua marcia a punteggio pieno. Luciano Spalletti è volato a Genoa, portandosi dietro tante certezze e pochi dubbi sulla formazione. E’ da escludere, perciò, la possibilità che possa ricorrere al turnover. In definitiva, gli unici dubbi riguardano Rrahmani o Manolas per la difesa e Zielinski o Elmas per il centrocampo. In entrambi i caso, i primi dovrebbero essere favoriti.

Il Napoli sta funzionando bene, sul piano della condizione la squadra sta rispondendo bene, tranne qualche errore individuale o di posizione, finora, il lavoro dell’allenatore ha dato risultati soddisfacenti, che trovano riscontro nel primato in classifica. Che il Napoli difenderà, oggi pomeriggio, a Marassi, contro la Sampdoria.

In porta ci sarà la conferma di David Ospina, nonostante Alex Meret sia stato recuperato del tutto: l’ex portiere dell’Udinese siederà in panchina. E’ stato rimandato alla prossima settimana, invece, il ritorno di Diego Demme. Il centrocampista tedesco è recuperato, ma non sul piano fisico. Anguissa confermatissimo vicino a Fabian Ruiz, così come dovrebbe essere confermato Rrahmani nella linea a quattro con Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui.

Spalletti potrà contare presto anche su Mertens, il bomber che in azzurro ha siglato 135 gol, potrebbe ritornare in campo nella sfida contro il Cagliari dell’ex Mazzarri oppure contro lo Spartak Mosca.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.