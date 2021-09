Sampdoria-Napoli: Sky o Dazn, dove vederla. Canale tv e streaming

Il Napoli nella quinta giornata di Serie A giocherà in trasferta con la Sampdoria. Gli azzurri vogliono riprendersi la vetta della classifica. La partita sarà di quelle toste per gli uomini di Spalletti che vanno a giocare su un campo in cui si è fermata anche l’Inter di Simone Inzaghi. Non sarà una partita semplice ma il Napoli ha bisogno dei tre punti per tornare di nuovo al primo posto nel campionato italiano. Gli azzurri sono carichi dopo i quattro gol rifilati all’Udinese.

Sampdoria-Napoli: chi la trasmette

La sfida tra Sampdoria e Napoli si giocherà alle ore 18.30 ed è trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match si gioca allo stadio Marassi di Genova il 23 settembre 2021.

Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A, la Sampdoria è in vantaggio nelle statistiche con 21 vittorie, 17 pareggi e 16 affermazioni dei campani. Il bilancio è tuttavia molto differente se si considera il periodo più recente: negli ultimi 10 anni infatti il Napoli domina con 8 vittorie esterne su 10 gare complessive (per il resto una vittoria dei doriani e un pareggio).

Napoli, diretta streaming

Grazie all’applicazione di Dazn sarà possibile vedere la partita Sampdoria-Napoli in diretta streaming, attraverso pc, smartphone, tablet e smart tv. Lo streaming del match del Napoli è supportato anche da console Plyastation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Ma anche da TimVision Box e dispositivi come Amazon Fire Tv o Google Chromecast.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby; Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

Telecronaca ed arbitri

La telecronaca del match Sampdoria-Napoli sarà affidata ad Edoardo Testoni, che sarà affiancato dal commento tecnico di Stefan Scwoch. Il match dello stadio Ferraris di Genova sarà diretto dall’arbitro Valeri di Roma, protagonista di sviste clamorose contro gli azzurri.