Spalletti, messaggio alla squadra in vista della sfida contro la Sampdoria.

SAMPDORIA-NAPOLI. Il Napoli di Spalletti gira a mille. Il calcio espresso dagli azzurri ha raggiunto livelli di spettacolo paragonabili a quelli dell’epoca di Sarri, toscano come Spalletti. È curioso questo legame tosco-campano, nelle stagioni di De Laurentiis i tre allenatori con cui questa squadra ha dato il meglio di sé, Benitez a parte, sono toscani, prima Mazzarri da San Vincenzo, poi Sarri da Figline, ora Spalletti da Certaldo. Luciano forse è cambiato, gli anni dell’Inter e soprattutto quelli successivi di sosta volontaria (e di riflessione) gli hanno tolto qualche urgenza che sentiva dentro, l’urgenza di dimostrare il suo valore.

Quando Spalletti ha accettato l’offerta di De Laurentiis sapeva di avere a disposizione una qualità notevole e ci ha puntato forte. È lo stesso Napoli di un anno fa più Anguissa. È una squadra curata nei dettagli, l’ossessione di questo allenatore dalle mani callose (quanto gli piacciono i campi da coltivare) e dal pensiero fino. Ha dato consapevolezza ai giocatori, basta vedere Fabian Ruiz, il suo modo armonico di guidare la manovra, il forte senso di responsabilità collettiva che avverte, per capire il nuovo Napoli.

Gli mancano ancora giocatori preziosi come Demme e Mertens, gli manca ancora il vero Zielinski, forse ha appena recuperato (con la splendida rete di Udine) il miglior Lozano e sta aspettando di far esplodere definitivamente Ounas: quando li avrà tutti al massimo lo spettacolo farà un altro salto avanti. Spalletti pensa partita per partita, oggi tocca alla Sampdoria, il tecnico ha parlato alla squadra come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello sport:

SPALLETTI: MESSAGGIO ALLA SQUADRA

“C’è un primato da riprendere, oggi pomeriggio. E per restare in testa alla classifica, tutto solo, il Napoli deve prendere tutti e tre i punti a disposizione. Ne ha parlato alla squadra, Luciano Spalletti, sottolineando le difficoltà che presenta questa gara contro la Sampdoria. Di soluzioni ne ha, l’allenatore, per continuare a godere del primo posto. Sul piano della qualità, il confronto è già vinto. Ma la questione non è soltanto tecnica, perché l’avversario ha qualche buona individualità e, nell’insieme, il calcio di D’Aversa ha convinto, finora”.

Battere la Sampdoria e mantenere il primo posto a punteggio pieno in campionato possono diventare la premessa di una grande stagione.