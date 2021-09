Sampdoria-Napoli, il gol di Osimhen visto dalla curva -VIDEO

Il Napoli continua a vincere: quinto successo in cinque giornate (secondo 4-0 di fila), ancora punteggio pieno e primo posto solitario a +2 su Inter e Milan. Osimhen sblocca e Ruiz raddoppia nel primo tempo, in mezzo due grandi parate di Ospina che salvano il risultato. Nella ripresa ancora Osimhen in rete e poker di Zielinski. Doppio assist per Insigne e Lozano.

Tanti i tifosi accorsi a Marassi per seguire da vicino gli azzurri. Proprio dalla curva napoletana arriva il video del gol del momentaneo 3-0 firmato Osimhen