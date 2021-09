Sampdoria-Napoli 0-4: Show degli azzurri a Marassi. Spalletti si riprende la vetta della classifica

Sampdoria-Napoli 0-4. Altro show del Napoli che regala spettacolo e gol al Ferraris. Nel primo tempo è Osimhen a sbloccare le marcature prima del meraviglioso piazzato di Fabian Ruiz che vale il raddoppio. Match chiuso a inizio ripresa con Osimhen e Zielinski su due ottime assistenze di Lozano. Napoli a punteggio pieno e in testa alla classifica, +2 sulle milanesi.

SAMPDORIA-NAPOLI 0-4

Il Napoli batte la Sampdoria con un netto 0-4. Apre dopo 10 minuti Osimhen che gira in rete un cross di Insigne. La Samp reagisce, ma si trova di fronte un super Ospina. Nel finale di primo tempo Fabian Ruiz trova il colpo da biliardo che vale il raddoppio. Osimhen chiude i conti a inizio ripresa su assist di Lozano. Il messicano replica nel ruolo di rifinitore poco dopo, quando Zielinski ritorna al gol con una fucilata mancina. Nell’ultima mezz’ora potrebbe arrivare anche il quinto centro, Audero tiene a galla i suoi. Sampdoria punita oltremodo dal risultato, anche perchè sul risultato di 1-0 avrebbe meritato il pari. Il Napoli è però una macchina perfetta in questo momento, impressionamte in ogni reparto. Osimhen e Anguissa i giocatori che stanno svoltando la squadra.

Osmhen, un mostro a Marassi

Nella terza trasferta della settimana Spalletti non ha cambiato fisionomia al Napoli, ha rilanciato Zielinski e Lozano dall’inizio ed è stato ripagato da una grande prestazione di squadra. Una partita di qualità e di quantità, di tecnica e di sacrificio: tutte caratteristiche che l’allenatore sta facendo emergere in una rosa che ha tante frecce nel suo arco. A Marassi l’ha sbloccata ancora una volta Osimhen, che prima si è mangiato un gol incredibile solo davanti ad Audero e poi ha corretto in rete un cross di Insigne, grazie anche alla disattenzione del portiere blucerchiato. Un vantaggio dopo dieci minuti che non ha scalfito la squadra di D’Aversa, brava a reagire e a sfiorare il gol con Adrien Silva e Yoshida: solo due grandissime parate di Ospina hanno evitato il pareggio. Non è stato preciso Candreva da fuori, è stato invece impeccabile Fabian Ruiz: sinistro rasoterra a giro dal limite e raddoppio nel finale del primo tempo che ha strappato anche l’applauso di Spalletti in panchina.

Il Tabellino

SAMPDORIA-NAPOLI 0-4

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (72’Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (72’Askildsen), Adrien Silva (55’Ekdal), Damsgaard; Caputo (84’Ciervo), Quagliarella (55’Torregrossa). All: D’Aversa. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani (48’Manolas), Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski (68’Elmas), Lozano (82’Ounas), Osimhen (82’Petagna), Insigne (68’Politano). All: Spalletti GOL: 10′ Osimhen, 39′ Fabian Ruiz, 50′ Osimhen, 59′ Zielinski ASSIST: Insigne, Insigne, Lozano, Lozano AMMONITI: Damsgaard, Manolas ARBITRO: Valeri