Osimhen ancora doppietta: c’è una statistica monstre per l’attaccante

Victor Osimhen segna una doppietta alla Sampdoria e con il Napoli si prende di nuovo la vetta della classifica di Serie A. L’attaccante ha giocato un’altra grande partita siglando altri due gol. Oltre alle reti segnate l’attaccante si è dato molto da fare anche in fase passiva. Manca ancora qualche controllo semplice, che gli avrebbe spalancato le porte per almeno altri due gol, ma Osimhen sembra in grandissima forma. Con la sua velocità e la sua caparbietà mette in apprensione la difesa avversaria.

I due gol segnati da Osimhen alla Sampdoria (vedi il video) sono da attaccante vero. Un segnale importante per il Napoli e per Spalletti che ha trovato il bomber che cercava. Ma Osimhen dalla partita con la Sampdoria esce anche con una statistica favolosa. L’attaccante nigeriano ha giocato 5 partite in stagione ed ha siglato 5 gol. Considerando che una l’ha saltata per squalifica e che qualche gol semplice lo ha sbagliato, i tifosi del Napoli possono ben sperare per il futuro.