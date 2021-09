Osimhen a Dazn: “Spalletti mi ha aiutato, vi svelo un segreto”

Victor Osimhen parla a Dazn al termine del match in cui ha siglato una doppietta decisiva per lo 0-4 finale di Sampdoria-Napoli. Il giocatore nigeriano è alla sua seconda doppietta stagionale e fa segnare una statica incredibile in questo inizio stagione. Al termine del match Osimhen ha detto: “Per me è davvero molto importante cominciare così bene il campionato, segnare gol mi dà tanta fiducia. Sono contento per la squadra e per me, perché lo scorso anno sono stato molto fermo a causa di un infortunio e del problema col Covid 19“.

Osimhen, il rapporto con Spalletti

Osimhen parla del rapporto con il tecnico del Napoli e dice: “Spalletti mi ha aiutato tanto, mi dà sempre tanta fiducia ed io spero solo di ripagarla“. Poi svela: “Sono onorato di avere un allenatore come lui. Mi dà tanto, si ferma dopo gli allenamenti e insieme lavoriamo tanto“. L’attaccante nigeriano ha parlato anche del siparietto in campo con Anguissa durante Sampdoria-Napoli: “La comunicazione è molto importante sul terreno di gioco, non solo con i centrocampista, ma con tutti i reparti“. Sul campo Osimhen ha chiesto ad Anguissa di dargli la palla in profondità appena vede un po’ di spazio libero.

