Sampdoria-Napoli: Dazn in tilt, web scatenato

Sampdoria-Napoli Dazn va in tilt. Segnale boccato ad inizio partita, tanti utenti non hanno visto il gol di Osimhen. Ancora problemi per la piattaforma Dazn che ha in esclusiva i diritti della Serie A.

DAZN IN TILT DURANTE SAMPDORIA-NAPOLI

Durante Sampdoria-Napoli il segnale di Dazn si è completamente oscurato lasciando tantissimi tifosi senza segnale. Schermo totalm nero e rotellina di caricamento che gira. Una scena già vista tante volte in questo campionato.

Più volte gli abbonati di Dazn sono stati costretti a non vedere minuti di partita. Tifosi indignati sul web con l’hashtag #Dazn che è schizzato subito in tendenza su Twitter. Sono migliaia i tweet per i problemi al segnale durante Sampdoria-Napoli.

Disdette Dazn

Tanti utenti dopo il disservizio di Sampdoria-Napoli hanno minacciato disdetta a Dazn. La questione è stata sollevata da tantissimi abbonati, oramai stanchi di doversi perdere sempre pezzi di partite, ma anche di dirette streaming che vanno il ritardo. Questa volta il disservizio è stato ammesso anche da Dazn con un posto sui social, in cui ha chiesto scusa agli abbonati. Francamente sembra veramente troppo tardi per correre ai ripari, ma ci si attende che la questione possa essere risolta definitivamente in breve tempo.