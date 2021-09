Sampdoria-Napoli: le formazioni ufficiali, Lozano titolare

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli. Spalletti sceglie Lozano in attacco da titolare, D’Aversa punta su Quagliarella. Non ci sono molti cambi per il tecnico del Napoli che ha ancora molti problemi di formazione dato che a centrocampo non sono tra i convocati né Demme né Lobotka. Confermato Ospina in porta, nonostante il ritorno di Meret. Anche Rrahamani sarà ancora titolare, così come la coppia di centrocampo: Anguissa-Fabian Ruiz. Due cambi in attacco con Lozano al posto di Politano, il messicano è reduce dal gol messo a segno ad Udine.

Anche la Sampdoria cambia molto poco. Confermati in attacco la coppia Quagliarella-Caputo. Così come in difesa Yoshida e Damsgaard e Candreva.

Sampdoria-Napoli: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby; Silva Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sampdoria e Napoli si giocherà alle ore 18.30 ed è trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match si gioca allo stadio Marassi di Genova il 23 settembre 2021.

Grazie all’applicazione di Dazn sarà possibile vedere la partita Sampdoria-Napoli in diretta streaming, attraverso pc, smartphone, tablet e smart tv. Lo streaming del match del Napoli è supportato anche da console Plyastation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Ma anche da TimVision Box e dispositivi come Amazon Fire Tv o Google Chromecast.