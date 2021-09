Sky – le ultime di formazione: Napoli con Zielinski, sorpresa in attacco

Formazione Napoli le ultime novità. La squadra di Spalletti gioca con la Sampdoria e lancia Zielinski titolare con Lozano al posto di Politano. Secondo quanto riferisce Sky sarà il messicano a giocare sul versante destro dell’attacco del Napoli e non Politano che ha giocato da titolare l’ultima gara con l’Udinese. Lozano in questo avvio di campionato viene utilizzato un po’ come jolly da Spalleti che lo sta impiegando in diverse posizioni dell’attacco. Il gol trovato con l’Udinese ha rilanciato ulteriormente le chance del messicano che in estate ha subito un brutto infortunio in Nazionale.

Napoli, la probabile formazione

Secondo quanto fa sapere Sky sarà confermato anche Rrahamani in difesa, così come Ospina in porta. Tra i convocati mancano ancora due centrocampisti importanti come Demme e Lobotka e quindi Anguissa e Fabian sono chiamati agli straordinari. Come punta centrale ancora spazio ad Osimhen, con Insigne titolare anche in Sampdoria-Napoli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo; Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa; Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Il Napoli va a giocare a Genova con la necessità di trovare tre punti che gli permetterebbero di tornare di nuovo in testa alla classifica di Serie A. Gli azzurri devono rispondere alle vittoria di Milan e Inter.

