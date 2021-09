Sampdoria-Napoli: 10 Curiosità della partita

Il Napoli affronta la Sampdoria con l’obiettivo di rispondere ai successi di Inter e Milan e tornare in vetta alla classifica. Spalletti, reduce da quattro vittorie consecutive, cerca conferme su un campo difficile e contro un avversario in salute, reduce dalla vittoria esterna di Empoli.

D’Aversa, alla vigilia della gara ha elogiato la forza degli avversari, lanciando un monito alla sua squadra: “Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e hanno tirato più in porta di tutti il Napoli sembra non avere punti deboli. Dobbiamo essere perfetti in campo”.

SAMPDORIA-NAPOLI: 10 CURIOSITÀ

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria: 0-3 nel settembre 2018 al Luigi Ferraris; i partenopei hanno vinto ben 16 gare nel parziale (3N). La Sampdoria ha perso le ultime cinque partite di Serie A contro il Napoli, subendo sempre almeno due reti nel parziale: nella storia della competizione, solo contro Juventus, Milan e Inter i blucerchiati hanno perso più gare di fila. Il Napoli ha vinto 2-0 l’ultima trasferta al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A: risale al 1989 l’ultima occasione in cui gli azzurri hanno tenuto la porta inviolata in due gare esterne contro i liguri nella competizione. La Sampdoria ha ottenuto un punto nelle prime due partite casalinghe di questo campionato; in caso di mancata vittoria, i blucerchiati farebbero registrare la propria peggior partenza in gare interne dalla stagione 2013/14, quando persero tutte le prime tre. La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 32 gare nel massimo campionato. Il Napoli ha vinto le prime quattro partite di campionato per la sesta volta in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni è sempre arrivato nelle prime cinque posizioni a fine anno, ma mai in testa alla classifica. Luciano Spalletti ha perso soltanto una delle sue ultime 16 sfide da allenatore contro la Sampdoria in Serie A (2-3 con la Roma nel gennaio 2017) – ben 11 successi per l’attuale tecnico del Napoli nel parziale. Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli; l’attaccante della Sampdoria ha realizzato otto reti contro i partenopei, cinque nelle ultime 10 sfide. Nell’ultima gara di campionato, Francesco Caputo si è sbloccato con la Sampdoria, superando quota 50 gol in Serie A – l’attaccante ha realizzato in totale due reti contro i partenopei in cinque sfide di campionato (uno dei quali nell’ultimo match giocato contro i campani a marzo 2021). Lorenzo Insigne ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, facendo meglio soltanto contro Lazio (sette) e Fiorentina (nove); tuttavia, l’attaccante del Napoli non è mai andato a bersaglio nelle ultime quattro sfide contro i blucerchiati nel massimo torneo.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Depaoli, Ekdal, Torregrossa, Ciervo. All.: D’Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. All.: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma.

ASSISTENTI: Galletto e Rossi.

QUARTO UOMO: Volpi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: De Meo