Warzone, Balotelli alle prese ancora con i cheater

Balotelli contro i Cheater di Warzone. L’ex Inter e Manchester City si sfoga sui social contro gli imbroglioni che infestano il BR di Activision. Mario Balotelli, non ha mai nascosto la sua passione per Call of Duty: Warzone. L’ex Manchester City ed Inter lontano dal rettangolo verde allenta la pressione grazie alla console.

BALOTELLI CONTRO I CHEATER DI WARZONE

Proprio in questi giorni tramite le stories di Instagram, Mario Balotelli ha sollevato quella che ormai è un’annosa problematica del videogioco di casa Activision: i cheater. L’attaccante attualmente in forza all’Adana Demirspor ha preso molto sul serio il tutto, come confermato anche dai post contro gli altri giocatori che barano. Non è la prima volta, intanto, che Balotelli si lascia andare a questo tipo di esternazioni.

“Playstation e Activision, potete creare un ca**o di anticheat per questo ca**o di gioco di Call of Duty? Non è possibile nel 2021 giocare con questa ca**o di gente che usano i ca**o di cheat. Spero che tutti gli hacker vengano colpiti con la stessa forza nella vita reale”.

ACTIVISION A LAVORO

Balotelli non è solo a lamentarsi dei cheater, Warzone, infatti, ha avuto un dilagante problema di hacker da quando è stato rilasciato. Activision ha dovuto bannare 50.000 account già nelle prime cinque settimane dal lancio e non è servito a nulla registrare nuove misure di sicurezza: i giocatori scorretti riescono sempre ad aggirare il problema. In questi giorni, inoltre, la beta di Call of Duty Vanguard è stata già presa d’assalto. Il publisher americano continua a lavorare ad una soluzione per la gioia di Balotelli e di tutti i player.

