Hysaj del Napoli gioca a Warzone con Savyultras90: Il difensore diventa uno ‘squalo’

Savyultras90 e Hysaj del Napoli giocano a Warzone. Il difensore diventa lo “squalo” .

Savyultras90 gioca con Elseid Hysaj del Napoli, il famoso streamer impegnato col calciatore del Napoli su Warzone.

Elseyd Hysaj diventa squalo per un pomeriggio e gioca a Warzone con Savyultras90. Lo streamer ha giocato con il difensore del Napoli sulla mappa di Verdansk a caccia di nemici, o di ‘triglie’ come piace Marco Filograsso (vero nome dello streamer) chiama simpaticamente i suoi avversari.

Elsi234 il gamertag del terzino del Napoli usato su Warzone, si è impegnato in questa caccia a tutta mappa cominciando quasi sempre in zona hangar, quella preferita da Savyultras90 per cominciare le partite.

“Oh Savy mi devi portare alla vittoria” ha detto simpaticamente il giocatore del Napoli a Savyultras90 durante una partita di Warzone, battle royale di Activision che da un anno è diventato molto popolare con oltre 60 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. “Se non facciamo almeno una win non stacco oggi pomeriggio” ha detto con un sorriso lo streamer. All’attivo Savyultras90 ha oltre 1600m win con un rateo kill/death superiore a 5,20.

Ecco l’immagine del game tra Saviultras90 e Hysaj del Napoli.