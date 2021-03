Di Marzio: “Sarri? Non arriverà. Mertens un fantasma. Osimhen, gli mancano i fondamentali”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio. L’ex allenatore del Napoli ha parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Di Marzio si è anche soffermato sulle prestazioni di alcuni calciatori azzurri.

“Sarri? Non è una minestra riscaldata ma per me non viene, anche per un discorso economico. Sono cose che vanno un po’ troppo per le lunghe.

Osimhen o Mertens? Vanno valutate le loro condizioni.

Mertens è stato un fantasma, Osimhen ha fatto un gol ma ne poteva fare un altro, ha dimostrato che gli mancano i fondamentali. Se stanno in forma entrambi forse Mertens è la soluzione migliore ma se si vuole giocare in contropiede potrebbe esserci Osimhen.

Demme? A volte lascia troppo scoperta la fase difensiva. Servono più intensità, più pressing e avere una linea difensiva alta che non sbagli il fuorigioco, come ha fatto il Porto con la Juventus.

Di Lorenzo? Non mi è piaciuto negli ultimi tempi. Non discuto il giocatore ma non mi è piaciuto affatto. Ora dovrà giocare contro Theo Hernandez, personalmente ci vedrei meglio Hysaj”.