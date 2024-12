Corvino: “Vi spiego perché Dorgu non andrà al Napoli”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce fa il punto sul mercato di gennaio: tre ruoli da rinforzare e la linea sui big

Pantaleo Corvino fa chiarezza sul futuro di Patrick Dorgu e sulle strategie di mercato del Lecce. Il direttore dell’area tecnica giallorossa, intervenuto in conferenza stampa insieme al ds Trinchera, ha risposto alle voci sul forte interesse del Napoli per l’esterno danese.

“Il mercato invernale è diverso da quello estivo, ha i suoi tempi e regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Chiedo però a tutti: quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo“, ha dichiarato il dirigente salentino.

Sul piano generale del mercato, Corvino ha le idee chiare: “Abbiamo diviso i sei ruoli in due fasce. La prima fascia è quella dove ci sarà da comprare e sono difensore centrale, esterno difensivo e esterno d’attacco. Qui andremo a prendere. Gli altri ruoli sono quelli in cui se c’è da ridurre riduciamo”.

Sulla situazione degli altri reparti: “Abbiamo 5 portieri e se qualcuno ci chiede possiamo cedere. Il centrocampo adesso ha tanti giocatori e se un giovane come McJannet ci chiederà di andare a giocare vedremo di accontentarlo. Come attaccanti centrali abbiamo Krstovic, Rebic e Burnete. Qui non c’è niente da fare, neanche se ci chiederanno di essere ceduti”.