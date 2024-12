Il gioiello degli Europei U19 al Napoli! De Maggio: “Hasa arriva il 2 gennaio”

Il centrocampista MVP del torneo continentale pronto al trasferimento in azzurro. Manna aveva già lavorato con lui nella Next Gen.

Il Napoli è sempre più vicino a Luis Hasa. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta per chiudere l’operazione per il centrocampista offensivo del Lecce, fortemente voluto da Giovanni Manna che lo aveva già allenato nella Next Gen.

Il direttore Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, ha confermato: “Il Napoli sta chiudendo per Luis Hasa. Ci viene confermata dall’entourage del calciatore che trova poco spazio al Lecce. Manna l’ha voluto fortemente perchè lo ebbe nella Next Gen. Il passaggio verrà formalizzato a breve ed annunciato il 2 gennaio”.

La conferma arriva anche dal direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Abbiamo un’operazione in dirittura di arrivo. Un club importante italiano ci ha chiesto un giocatore che non sta giocando da noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o altre situazioni per concretizzare. Si tratta di Hasa”.

Secondo Sky Sport, nell’operazione potrebbe rientrare uno scambio di contropartite tecniche, tra cui Rafa Marin. Hasa, classe 2004, è stato MVP degli Europei Under 19 vinti dall’Italia a Malta, fornendo l’assist decisivo a Kayode nella finale contro il Portogallo. In questa stagione ha trovato poco spazio con Giampaolo, dopo aver collezionato 32 presenze, due gol e sei assist con la Juventus Under 23.