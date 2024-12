Dal Lecce al Napoli: Manna si prende il talento della Next Gen

Romano svela i dettagli dell’operazione: niente scambio con Marin. Il Como in pressing sul difensore, ma il Real mantiene il controllo

Il Napoli piazza il primo colpo del mercato di gennaio guardando al futuro. Gli azzurri hanno chiuso per l’arrivo di Luis Hasa, giovane talento italo-albanese classe 2004 dal Lecce. Un’operazione da 500mila euro che porta la firma di Giovanni Manna, che conosceva già il calciatore dai tempi della Juventus Next Gen.

L’asse Napoli-Lecce potrebbe riservare altre sorprese. I salentini hanno mostrato interesse per Alessio Zerbin come contropartita tecnica, mentre resta complicata la pista Dorgu. Il ds Pantaleo Corvino ha infatti chiuso le porte a una partenza del giovane esterno nella finestra invernale.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su X, l’affare Hasa non includerà Rafa Marin. Per il difensore si fa invece strada l’ipotesi Como, con Cesc Fabregas in pressing per portarlo in Serie B. Il Real Madrid mantiene comunque il controllo sul futuro del giocatore grazie alle clausole di riacquisto inserite nel contratto.