Spinazzola frena lo scambio con Biraghi: “Voglio restare in azzurro”

Il terzino preferisce rimanere al Napoli nonostante l’interesse della Fiorentina. I viola propongono uno scambio, ma l’ex Roma ha altri piani

La trattativa tra Napoli e Fiorentina per lo scambio Biraghi–Spinazzola si complica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione sta incontrando un ostacolo importante: la volontà del terzino umbro.

Il classe ’92 viola spinge per lasciare Firenze ed è interessato al trasferimento in azzurro. Una soluzione che potrebbe far comodo al Napoli, alla ricerca di rinforzi sulle fasce. Ma Spinazzola non è convinto del trasferimento in Toscana e sta facendo resistenza.

L’ex Roma, nonostante il poco spazio trovato finora, vuole giocarsi le sue carte in maglia azzurra fino al termine della stagione. Il rischio di non trovare maggiore minutaggio anche alla Fiorentina non lo entusiasma.

La pista però resta aperta, con l’asse Firenze-Napoli che rimane caldo. Per Biraghi si registra anche l’interesse dalla Turchia: il Fenerbahce di José Mourinho ha già avviato i primi contatti con il club viola.