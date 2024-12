Danilo-Napoli: Manna ha pronto il piano B se l’affare salta

Il ds azzurro non vuole farsi trovare impreparato e segue Martinez Quarta della Fiorentina come alternativa al difensore bianconero

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Giovanni Manna ha individuato in Danilo il rinforzo ideale per la difesa, ma sta già lavorando a un’alternativa nel caso l’operazione con la Juventus non dovesse concretizzarsi.

Secondo il Corriere dello Sport, il piano alternativo porta a Lucas Martinez Quarta. Il centrale della Fiorentina, che sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Italiano, rappresenta più di una semplice idea per la dirigenza azzurra.

L’argentino potrebbe rientrare in una trattativa più ampia che coinvolgerebbe anche Folorunsho. I due club sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione, anche se la priorità del Napoli resta l’esperto difensore bianconero.