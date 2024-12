Genoa-Napoli, Balotelli ritrova Conte: ricordate cosa accadde in Nazionale?

Due anni di gestione azzurra, una sola convocazione e zero presenze. Il tecnico fu chiaro: “Mi serve gente con fame, non con fama”

Oggi a Marassi Mario Balotelli e Antonio Conte si ritrovano da avversari. Una sfida che riporta alla memoria il biennio in Nazionale, quando i loro destini si incrociarono senza mai davvero incontrarsi.

Nell’estate 2014, appena nominato commissario tecnico, Conte mise subito le cose in chiaro: “Valuto il giocatore, ma anche gli uomini. Tra un buon giocatore ottimo uomo e un ottimo giocatore buon uomo, scelgo sempre il primo”. Un messaggio che sembrava indirizzato proprio a Balotelli.

I numeri raccontano una storia eloquente: in due anni di gestione Conte, SuperMario ricevette una sola convocazione, nel novembre 2014 per la sfida con la Croazia. Un ritiro concluso anzitempo per infortunio, senza mai scendere in campo. Delle 36 presenze in azzurro di Balotelli (condite da 14 reti), nessuna porta la firma del tecnico salentino.

La pietra tombale sul loro rapporto arrivò dopo una vittoria in Norvegia, quando Conte lanciò Simone Zaza dichiarando: “Ho bisogno di gente che ha fame, non di gente che ha fama. Mi serve chi pensa e gioca per la squadra”.