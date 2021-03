Sarri, l’amico: “Adora Napoli, la piazza partenopea è la più adatta a lui”

Nario Cardini, storico amico di Maurizio Sarri parla del possibile ritorno del tecnico di Figline sulla panchina del Napoli.

Nario Cardini, storico amico di Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex direttore sportivo della Sansovino (squadra allenata dallo stesso Sarri tra il 2000 e il 2003) ha parlato di un possibile ritorno del tecnico di Figline sulla panchina del Napoli. Ecco quanto evidenziato da Napolipiu.com:

RITORNO A NAPOLI DI SARRI – “Se il Napoli intende intraprendere un percorso nuovo e ripartire con un nuovo progetto, composto da giovani emergenti che hanno voglia di mettersi in luce, credo sia la squadra più adatta a Maurizio. È una mia impressione. È complesso dare una risposta a questa domanda“.

SARRI TORNEREBBE SULLA PANCHINA PARTENOPEA? – “Parlo a titolo personale, viste le ultime due esperienze dove ha trovato gruppi composti e costruiti per vincere da subito, le due esperienze, pur vincendo, non è che siano andate in maniera entusiastica per tutto il resto.

Conosco bene Sarri, siamo in ottimi rapporti e ci sentiamo con una certa frequenza, credo che a fronte di queste due esperienze, abbia bisogno di gente disponibile al cento per cento.

Discutere con Hazard, Bonucci, Chiellini etc è difficile fargli fare le cose che pretende che gli altri facciano. Ripeto è una mia idea. Credo gli possa andare bene un progetto improntato sui giovani, perché è il calcio suo. Secondo me è un progetto che può interessargli. Di certo adora Napoli e questo è un buon punto di partenza“.