Ag. Hysaj: “A fine campionato andrà via da Napoli. Professionista fino alla fine”

L’avventura di Elseid Hysaj con al maglia del Napoli è giunta al termine. Il terzino albanese era arrivato in maglia azzurra nel 2015. A fine anno il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis scadrà e le strade si separeranno.

La stessa sorte toccherà anche a Nikola Maksimovic, infatti, il club azzurro non ha portato avanti pratiche di rinnovo per il terzino e il difensore che si libereranno a parametro zero.

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha spiegato la situazione relativa al mancato rinnovo del contratto:

“Il futuro di Hysaj è già scritto. Non ci sono stati contatti col Napoli per il rinnovo. Quindi si comporterà da professionista fino a scadenza contratto e poi andrà via”, ha concluso l’agente del terzino albanese.

Se Hysaj a fine stagione lascerà Napoli, Amir Rrahmani, sogna di diventare capitano della squadra azzurra. Secondo quanto riferito dall’agente del difensore, Adrian Aliaj:

“Finalmente tutto sta tornando al posto giusto. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Amir, che spera di poter scrivere la storia con il Napoli e diventare un giorno il capitano della squadra. Amir, mi dice sempre che ama questa città, che ama questo club ed è attratto dai tifosi del Napoli: è stupito dal fatto di vederli sempre pieni di emozioni e di temperamento“.