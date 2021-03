Ag. Mario Rui: “Gattuso non lo ha cacciato dall’allenamento. Ecco la verità”

Mattia Giuffredi, agente di Mario Rui, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato le voci secondo cui Gennaro Gattuso avrebbe cacciato il portoghese dall’allenamento.

Secondo l’agente di Mario Rui, le cose sono andate in maniera diversa e il Napoli è colpevole di non essere intervenuto a causa del silenzio stampa.

“Mario Rui è stato mandato via dall’allenatore? Non è assolutamente vero. Così come non è esatto che il terzino se la sia presa con un ragazzino della Primavera. Il portoghese ha un grande rapporto con i giovani.

La verità è che Mario Rui è uscito dal campo dieci minuti prima della fine dell’allenamento. Nella giornata di oggi si è allenato tranquillamente. Se ci fossero stati dei problemi, non credo che il calciatore sarebbe tornato subito a Castel Volturno“.

L’agente di Mario Rui ha proseguito: “Il Napoli avrebbe dovuto chiarire la situazione, ma purtroppo la società è in silenzio stampa. Me la prendo anche con i giornalisti che, senza sapere le cose, hanno affermato che il calciatore è stato cacciato. Se poi Gennaro Gattuso lo ha davvero mandato via, lo dica, ma dubito che lo faccia. Il problema, a mio avviso, è che qualcuno ha visto Mario Rui uscire dal campo dieci minuti prima e si sono create mille voci“.