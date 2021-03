Gennaro Gattuso ha allontanato Mario Rui dall’allenamento del Napoli a Castel Volturno. Il tecnico ha deciso di non far terminare la seduta al terzino portoghese, accusato di scarsa concentrazione, ma le indiscrezioni parlano anche di un altro motivo che ha indotto l’allenatore del Napoli a prendere il provvedimento.

Ultime notizie Calcio Napoli – Sono tanti i problemi che stanno affliggendo il Napoli nell’ultimo periodo, lo sfogo di Insigne col Sassuolo è uno degli esempi. Così come lo è l’allontanamento di Mario Rui da parte di Gattuso per motivi legati ad uno suo scarso rendimento durante la seduta a Castel Volturno. Il tecnico ha notato lo scarso impegno del giocatore e lo ha richiamato più volte, poi ha deciso di mandarlo prima sotto la doccia, senza fargli terminare la sessione insieme con i compagni di squadra. Un gesto forte da parte dell’allenatore del Napoli che non ha gradito il comportamento del terzino portoghese.

Ma i motivi che hanno spinto Gattuso a cacciare via Mario Rui dall’allenamento sarebbero due. A quanto pare il calciatore ha risposto anche in maniera molto dura ad un giovane della Primavera aggregato alla squadra. Questa è stata la scintilla che ha indotto Gattuso a bloccare il terzino spedendolo a casa prima del tempo. Non è la prima volta che Gattuso punisce Mario Rui, era accaduto anche in occasione della trasferta di Bologna nel girone di andata. In quel caso l’allenatore del Napoli mandò in tribuna sia Mario Rui che Ghoulam, perché accusati di scarso rendimento durante l’allenamento. Il portoghese ora ci è cascato di nuovo e Gattuso ha deciso di non perdonare più nulla, anche perché in questo momento il tecnico ha a disposizione Ghoulam recuperato sia sotto il profilo atletico che psicologico. L’algerino sta assicurando buone prestazioni, dopo un lunghissimo periodo veramente molto complicato dovuto ad una serie di infortuni.