Corriere dello Sport – Gattuso-Mario Rui: rapporto ai minimi termini

Mario Rui è stato cacciato dall’allenamento del Napoli da Gennaro Gattuso, il tecnico non ha gradito il modo in cui si allenava il portoghese.

Ultime notizie Calcio Napoli – In casa Napoli c’è sempre un bubbone pronto ad esplodere, la reazione di Insigne contro il Sassuolo, poi la cacciata di Mario Rui dall’allenamento da parte di Gattuso. Episodi che raccontano di una tensione oramai arrivata quasi al culmine. I problemi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti e non si capisce come si possa andare avanti in questo modo, con una gruppo squadra che quasi non esiste. Corriere dello Sport racconta del rapporto tra Mario Rui e Gattuso che oramai “continua a creparsi”.

Il tecnico del Napoli aveva già preso dei provvedimenti contro il terzino portoghese, in occasione della trasferta di Bologna dello scorso 8 novembre quando Mario Rui e Ghoulam furono mandati in tribuna. “Ieri giorno di un allenamento che Mario Rui ha vissuto soltanto in parte. Uno spezzone: nel senso che Rino, a un certo punto,

lo ha rispedito negli spogliatoi. Usando toni inequivocabilmente duri. Motivo? Riteneva che l’atteggiamento del giocatore non fosse consono a ciò che lui pretende in campo“. Quanto accaduto racconta del malessere di una squadra che ha però il dovere di credere nel piazzamento Champions League.