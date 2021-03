Gazzetta – Hysaj e Maksimovic titolari, De Laurentiis contesta Gattuso

Aurelio De Laurentiis ha contestato a Gennaro Gattuso l’aver mandato in campo Maksimovic e Hysaj nel match con Sassuolo.

Notizie Calcio Napoli – SassuoloNapoli lascia ancora strascichi, come si legge su Gazzetta dello Sport il presidente De Laurentiis non ha gradito vedere Hysaj e Maksimovic titolare nel match con del Mapei Stadium. Per quanto riguarda Maksimovic la scelta era un po’ obbligata dato che Koulibaly era squalificato, ma Gattuso con due terzini di ruolo ha preferito mandare in campo un giocatore che si adatta a sinistra e non puntare su uno tra Mario Rui e Ghoulam. Una scelta che ha sicuramente sorpreso tutti e che sembrata ancora più errata quando proprio Hysaj ha commesso il fallo del primo rigore assegnato al Sassuolo.

Ma De Laurentiis ha contestata Gattuso per aver mandato in campo Maksimovic e Hysaj anche per un altro fattore. Secondo Gazzetta dello Sport il presidente non ha gradito il fatto che i due giochino titolare nonostante non abbiano accettato il rinnovo di contratto con il Napoli, ma soprattutto i “procuratori dei due stanno già lavorando da mesi per garantire loro la future destinazione“. A fine stagione sia Maksimovic che Hysaj lasceranno la squadra, anche perché le ipotesi di rinnovo sono oramai definitivamente tramontate.