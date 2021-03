Lorenzo Insigne avrebbe urlato ai compagni: “squadra di m…. “scambio di battute anche con Gattuso che è intervenuto per calmarlo.

La rabbia di Lorenzo Insigne è esplosa dopo il 3-3 subito all’ultimo secondo dal Sassuolo. Il rigore di Caputo al 95′ ha fatto perdere la testa al capitano dei partenopei.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del corriere dello sport, il capitano del Napoli, era riuscito dal dischetto a ribaltare la partita con il gol del 2-3. Sull’azione dopo il Napoli s’è fatto trovare impreparato, non ha chiuso l’ultima discesa del Sassuolo e Manolas ha steso Haraslin concedendo penalty e 3-3 al fotofinish.

Al triplice fischio il capitano azzurro si è infuriato con i compagni per la disattenzione finale ed è stato placato da Gattuso, subito rientrato. Poi ha scaraventato una bottiglietta e ha preso a calci i cartelloni sponsor all’ingresso degli spogliatoi urlando “che squadra di m….”. Una vera furia per tre punti buttati.

A di là del legittimo rammarico, come ha spiegato l’agente di Insigne, il capitano più di tutti ha capito di aver sciupato una chance d’ oro in chiave Champions, a tempo ormai scaduto e per una serie di ingenuità impressionanti