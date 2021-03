NAPOLI-SASSUOLO, GATTUSO FURIOSO

Il Sassuolo pareggia al 95′ e beffa il Napoli. Dopo aver trovato il goal su calcio di rigore al 90′, con il capitano Lorenzo Insigne, il Napoli ha subito il pareggio in extremis da parte del Sassuolo, con un altro rigore, stavolta realizzato da Ciccio Caputo.

Per l’arbitro Marini non ci sono dubbi e il direttore di gara assegna il rigore. Piuttosto ingenuo il difensore greco, che si fa superare e tocca in maniera piuttosto netta il giocatore neroverde. Dal dischetto va Caputo, che all’ultimo secondo firma il clamoroso 3-3.

Dopo il tiro di Caputo, l’arbitro ha fischiato la fine della partita. Gennaro Gattuso, dalla panchina si è rivolto a Bakayoko e gli ha urlato: “Quella palla dovevi buttarla via!”,

Una sconfitta che non è stata per nulla digerita da Gennaro Gattuso e da Lorenzo Insigne, tra i più furiosi a fine gara.