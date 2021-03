Insigne furioso fine partita, piccolo battibecco con Gattuso.

Insigne ha dato un calcio ad un tabellone pubblicitario e ad una bottiglietta, uscendo dal campo.

Sassuolo-Napoli, tanto nervosismo nel finale.

Il gol incassato al 95′ ha mandato su tutte le furie Lorenzo Insigne. Come mostrato da Dazn, il capitano è uscito calciando una bottiglietta e un cartellone pubblicitaria, rendendosi poi protagonista di un battibecco con Rino Gattuso e apparendo infuriato con i compagni. Proprio il capitano del Naapoli aveva siglato il goal del 2-3, sentiva di avere la vittoria in tasca, ma il rigore causato da Manolas è stato come un fulmine a ciel sereno per i partenopei.

Gattuso a fine partita, non ha rilasciato dichiarazioni.Sta continuando il silenzio stampa della squadra partenopea, imposto da settimane: nessun tesserato si è presentato ai microfoni al termine del match.