Corrado attacca Di Lorenzo: “E’ scarso, visto cosa ha fatto?”. Fedele lo zittisce

Botta e risposta tra il giornalista Antonio Corrado e l’opinionista Enrico Fedele che a Televomero parlano di Giovanni Di Lorenzo del Napoli.

Ultime notizie Calcio Napoli – Le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo dividono il giornalista Antonio Corrado e l’opinionista Enrico Fedele che a Televomero commentano la prestazione del calciatore. I commenti riguardano soprattutto la famosa azione che ha portato al rigore con cui il Sassuolo ha pareggiato a pochi secondi dalla partita. Secondo Antonio Corrado in quella circostanza Di Lorenzo ha commesso ben tre errori: “Il primo errore di Di Lorenzo è quello di non servire Politano lungolinea, ma la dà a Bakako che è marcato e questo è il secondo errore, il terzo lo fa quando non ferma con un fallo il giocatore del Sassuolo che va verso la porta avversaria. Un giocatore che pensa alla Nazionale non si può permettere ingenuità simili“.

In difesa di Di Lorenzo arriva Enrico Fedele che dice: “Parli in questo modo perché non ti è simpatico. Sicuramente ci sono dei giocatori migliori, ma non si possono dire cose simili su un calciatore come Di Lorenzo, bisogna essere acuti quando si giudica la prestazione di un calciatore“.