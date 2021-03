Calciomercato Napoli – Lucas Vazquez a parametro zero, c’è concorrenza

Il Napoli sta già pensando al calciomercato della prossima stagione e Lucas Vazquez del Real Madrid è un’opportunità a parametro zero.

Calciomercato Napoli ultime notizie – Lucas Vazquez fa gola al Napoli che sul calciomercato cerca anche giocatori a parametro zero. Da tempo si sta parlando di un interessamento della società di Aurelio De Laurentiis per il giocatore di proprietà del Real Madrid che sembra debba cambiare aria a fine stagione. Secondo quanto riferisce Sport Witness per l’esterno dei blancos c’è tanta concorrenza, in Italia piace moltissimo al Milan mentre in Inghilterra piace sia al Tottenham che al Leeds. Lo spagnolo a 29 anni rappresenta una ghiotta occasione per tante squadre ed anche il club partenopeo vuole cercare di approfittarne.

Il problema potrebbe essere l’ingaggio del calciatore che al Real Madrid chiede un triennale a cifre superiori rispetto a quelle che guadagna ora. Il Napoli se vuole Vazquez a parametro zero dovrebbe fare uno sforzo economico in termini di stipendio, ma potrebbe portare a casa un calciatore che sicuramente può fare la differenza in qualsiasi campionato gioca. L’esterno del Real Madrid ha grande esperienza, anche internazionale e farebbe sicuramente la differenza in maglia azzurra. Anche Stefano Borghi di Dazn ha ‘benedetto’ l’arrivo di Vazquez al Napoli. Il telecronista a Radio Goal ha detto: “Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, è uno di quei calciatori che salta l’uomo con facilità ma tatticamente è cresciuto molto, fa tutta la fascia“.