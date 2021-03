Hamsik al Goteborg: pronto il nuovo contratto per l’ex capitano del Napoli

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik è pronto a firmare per il Goteborg. Il centrocampista è in uscita dal Dalian in Cina.

E’ terminata l’avventura cinese di Marek Hamsik che risolve il contratto con il Dalian ed è pronto a firmare per il Goteborg. Il calciatore slovacco alla soglia dei 34 anni vuole giocare gli Europei di calcio da protagonista con la sua Nazionale e quindi cerca una squadra che gli può garantire continuità. Hamsik ha di recente rescisso il contratto che lo legava al Dalian, rinunciando anche ad una parte dei 9 milioni di euro di ingaggio di cui aveva ancora diritto. Una scelta fatta anche da Rafa Benitez.

Ora Hamsik è vicinissimo al Goteborg dopo che c’erano state molte voci che lo volevano vicino allo Slovan Bratislava. L’ex capitano del Napoli è pronto alla nuova avventura in Svezia, anche se i tifosi azzurri non lo hanno mai dimenticato ed addirittura negli ultimi giorni si era scatenata una discussione sui social sul possibile rientro a Napoli di Hamsik. Sicuramente un ritorno romantico che però non si concretizzerà.