Zaccagni: il Napoli in pole, ma attenti ad una big di Serie A

Il Napoli è in pole position per Mattia Zaccagni, centrocampista che a Verona sta avendo un rendimento sopra la media in Serie A.

Ultime Calciomercato Napoli – Mattia Zaccagni è uno degli obiettivi principali per la prossima stagione del Napoli che vuole partire da calciatori di talento, ma con un ingaggio non troppo elevato. Soprattutto se gli azzurri non dovessero centrare il piazzamento Champions League, allora De Laurentiis si vedrà costretto a tagliare il monte ingaggi. Una politica che porterebbe alla cessione anche di alcuni big, tra cui Kalidou Koulibaly che ha richieste dalla Germania. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato in entrata, con tatnti nomi che dovranno rifondare la squadra azzurra, che con ogni probabili non sarà più guidata da Gennaro Gattuso.

Zaccagni per il Napoli resta un nome sempre attuale, anche se il club partenopeo deve difendersi da altri pretendenti al calciatore. Oramai sono circa due stagioni che Zaccagni che sta avendo un rendimento molto alto in Serie A, ha 26 anni e può ancora crescere. Inoltre ha un ingaggio non elevato. Ecco perché il calciatore piace molto a tante squadre, tra cui il Milan che vorrebbe piazzarlo al posto di Hakan Calhanoglu. Il Napoil per Zaccagni però è in pole position, forte di un primo accordo verbale già trovato con il Verona. Giuntoli ha chiuso anche altre operazioni con gli scaligeri, cosa che mette il club partenopeo in una situazione di vantaggio. A gennaio si parlava di un accordo economico già trovato sulla base di 15 milioni di euro. Con il passare del tempo però il prezzo è destinato a salire, lo sa anche il Napoli che però non molla la presa sull’attaccante di proprietà del Verona. La prossima stagione Zaccagni cambierà sicuramente casacca, ma quale sarà la sua destinazione è ancora tutta da decidere, anche se il Napoli sembra la favorita.