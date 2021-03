BILD – Koulibaly al Bayern Monaco: obiettivo principale

Il Bayern Monaco è pronto a dare l’assalto a Kalidou Koulibaly, lo scrive il quotidiano Bild che parla di un interesse concreto dei baveresi.

Ultimissime calciomercato Napoli – C’è il Bayern Monaco in pressing su Kalidou Koulibaly, la rende noto Bild autorevole quotidiano tedesco. A quanto pare i tedeschi si sono messi concretamente sulle tracce del calciatore senegalese di proprietà del Napoli, con cui ha un contratto fino al 2023. Nella scorsa estate sia il Manchester City che lo United avevano messo gli occhi al difensore ma non se ne fece nulla ed alla fine decise di restare in azzurro. Ma il calciomercato riserva sempre delle sorprese e questa volta le voci dalla Germania si fanno sempre più insistenti.

Bild è sicuro che il Bayern Monaco abbia puntato Koulibaly anche perché in estate dovrà sostituire Alaba e Boteng. Quando si muove un club della potenza del Bayern è veramente complicato riuscire a porre un freno, anche se Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di saper tenere testa a club blasonati, vedi la resistenza fatta al City che voleva Koulibaly ad un prezzo inferiore a quello richiesto dal presidente del Napoli. Dunque se il Bayern Monaco vuole Koulibaly, come scrive Bild, allora dovrà mettere mano al portafogli. La cessione non è esclusa, molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Qualora non il Napoli di Gattuso non dovesse centrare il piazzamento tra le prime quattro di Serie A allora qualche big dovrà sicuramente salutare Napoli. Koulibaly è uno di quelli che sul calciomercato ha molti acquirenti e fa gola a tante big. Il club partenopeo potrebbe decidere di venderlo anche per abbassare il tetto ingaggi, un altro problema che da tempo si sta ponendo De Laurentiis. Una questione che potrebbe essere contenuta sempre piazzandosi tra le prime quattro del campionato italiano.