Napoli-Bologna, tutto sulla gara: Streaming, canale tv e probabili formazioni

Il Napoli ospita il Bologna per la 26esima giornata di Serie A: tutto sulla partita formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

Il Napoli non può sbagliare più, per la corsa alla prossima Champions League, già da questa sfida contro il Bologna. La squadra di Gattuso arriva dal pareggio rimediato contro il Sassuolo, mentre quella di Mihajlovic dalla sconfitta contro il Cagliari .

In classifica il Napoli occupa la sesta posizione , con tre punti di ritardo sulla Roma, ma sempre con la gara da recuperare contro la Juventus. Viaggia a metà classifica, ma non ancora salvo, il Bologna a quota 28 punti.

Il Napoli va a segno da 15 partite contro il Bologna. Nella gara d’andata la squadra di Gattuso ha vinto uno a zero grazie al goal di Victor Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

NAPOLI-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING E CANALE TV

Napoli-Bologna, come tutte le partite di domenica sera, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky . Ed in particolare la gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

La visione in diretta streaming di Napoli-Bologna sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio riservato Sky Go, utilizzabile attraverso l’apposita applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L’altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma online con cui è possibile assistere alla programmazione di Sky: basterà sottoscrivere uno degli abbonamenti proposti per iniziare la visione dell’evento desiderato.