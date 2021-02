Paolo lotta per la vita: un torneo di Warzone per aiutare il bambino affetto da Sma

Paolo ha 15 mesi e già lotta per vita, il bambino è affetto da una malattia rara: la Sma. Un torneo di Warzone per raccogliere fondi.

Lo sporto così come gli E-Sport possono diventare importanti anche per stare vicino a chi ha più bisogno di aiuto. In questo senso va il torneo di Call of Duty Warzone per aiutare il piccolo Paolo che ha 15 mesi ed è affetto da Sma, una malattia molto rara. Mamma Francesca, papà Domenico ed il fratellino Francesco continuano a sostenere e riempire d’affetto Paolo che però ha bisogno dell’aiuto di tutti. La Sma è una malattia che non impedisce ai neuroni di inviare segnali al sistema nervoso e controllare i muscoli, questo compromette la respirazione e la deglutizione. Da vero guerriero Paolo lotta tutti i giorni e con i suoi occhi lucenti non smette di sognare e di far sognare.

La community di Warzone ha voluto organizzare un torneo per il piccolo Paolo. Un prova a squadre in modalità terzetti che si terrà sabato 27 febbraio a partire dalle 22.30. La cifra per partecipare è veramente simbolica e tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook: ‘Aiutiamo il piccolo Paolo’. I partecipanti si sfideranno sulla nuova mappa di Verdansk, rinnovata per la Season 2. Ma in questo caso lotteranno per un’ottima causa.