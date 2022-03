Di Lorenzo in Fut Birthday, la super carta per Fifa 22

Ultimate Team festeggia i tredici anni e cosi la Ea Sport lancia una sere di carte speciali per celebrare il Fut Birthday di Fifa 22. Tra queste carte c’è anche quella di Giovanni Di Lorenzo inserito nel team 1 di Fut Birthday di Fifa 22. La carta speciale di Di Lorenzo è acquistabile per 122 mila crediti ed ha un overall di 89, tra le statistiche spiccano la velocità di 95, un parametro molto importante per chi gioca a Fifa. Ottima anche la Difesa a 85 ed il fisico che fa segnare 89. La crescita di Di Lorenzo su Fifa fa il paio con quella reale di un calciatore insostituibile per Spalletti. Intanto aumentano le voci di mercato su Di Lorenzo, con i club spagnoli molto interessati al giocatore.

Fut Birthday di Fifa 22: tutti i dettagli di Di Lorenzo

Oltre ai dettagli già citati Di Lorenzo ha anche 5 mosse abilità, che lo rendono un calciatore completo che un allenatore vorrebbe avere nel suo team. Anche perché la carenza di terzini destri affidabili del campionato di Serie A non offrono grandi scelti per gli allenatore di Ultimate Team. La carta di Di Lorenzo in Fut Birthday di Fifa 22 è da tenere in grande considerazione per chi vuole puntare sui giocatori del campionato italiano, oppure ibridare la squadra con questa carta speciale. Il Team 1 di FUT Birthday rimarrà nei pacchetti fino alle 19:00 di venerdì 11 marzo, quando verrà sostituito dal Team 2.

Ecco la composizione del team 1 Fut Birthday