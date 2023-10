Call of Duty Warzone: in arrivo l’operatore Di Lorenzo

Secondo alcuni alcuni leak il capitano del Napoli Di Lorenzo sta per sbarcare come personaggio giocabile su Call of Duty Warzone.

Incredibile indiscrezione trapelata nelle ultime ore dagli ambienti di Call of Duty Warzone: secondo alcuni famosi leaker, sarebbe in arrivo nientemeno che il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, come nuovo operatore giocabile all’interno del popolare videogioco sparatutto!

L’operatore di Di Lorenzo su Warzone

La fonte proviene da alcuni insider molto affidabili, che hanno scovato riferimenti all’arrivo di Di Lorenzo come personaggio di Modern Warfare 3 e di conseguenza anche su Warzone 2.0.

Si tratterebbe di una scelta sensazionale, considerando la passione di Di Lorenzo per la saga di Activision, più volte dimostrata dal terzino azzurro. Lo stesso Di Lorenzo ha recentemente partecipato ad un evento crossover tra SSC Napoli e Call of Duty insieme ad altri compagni di squadra.

Ovviamente si attendono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione ha già fatto impazzire i fan sia della serie Call of Duty che del Napoli e del suo capitano. Sarebbe una vera chicca poter giocare nei panni di Di Lorenzo e poterlo schierare al fianco di altri operatori celebri della saga.

I prossimi mesi diranno se questo clamoroso leak troverà riscontri. I fan intanto già sognano.

Call to action: Gli appassionati di eSports non possono perdersi le ultime news! Visita il nostro sito!