Napoli-EA Sports FC: partnership con Geolier testimonial – VIDEO

Il Napoli annuncia una collaborazione esclusiva con EA Sports FC. Geolier sarà il volto della campagna. Tutti i dettagli dell’accordo tra il club azzurro e il colosso dei videogiochi.

Partnership Napoli-EA Sports FC

NAPOLI – Il Napoli ha annunciato una partnership esclusiva e pluriennale con EA Sports FC, il celebre brand di videogiochi calcistici. L’accordo, svelato attraverso i canali ufficiali del club, vede come testimonial il noto rapper napoletano Geolier.

La collaborazione prevede l’integrazione completa del Napoli nel “Gioco Più Bello del Mondo”, includendo FC Mobile e FC Online. James Taylor, Director of FC Football Partnerships, ha dichiarato: “È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l’enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana”.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha sottolineato l’importanza strategica dell’accordo: “La partnership con EA SPORTS è studiata per celebrare l’amore dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo per il Napoli. Questo accordo si basa sull’unione di fashion e intrattenimento, due pilastri della nostra strategia di marketing”.

Napoli-EA Sports F, Geolier: voce e volto della campagna

La partnership vede il coinvolgimento di Geolier, superstar del rap e tifoso del Napoli. Il rapper ha commentato: “Il Napoli non è solo una squadra di calcio: è uno stile di vita, proprio come l’essere napoletani. È un legame di sangue, qualcosa che sta dint’ ‘o core. È bellissimo poter vivere questa emozione con FC25, un gioco che mi diverte da sempre”.

L’accordo mira a espandere il brand Napoli a livello globale, combinando calcio, videogiochi, musica e fashion. EA SPORTS FC offrirà ai fan un’esperienza calcistica autentica e completa, permettendo loro di controllare i campionati, i club e i giocatori più importanti del mondo.

