I calciatori del Napoli scoprono i loro ratings su FC25: Kvaratskhelia e McTominay non ci stanno

Il Napoli, reduce dal pareggio positivo contro la Juventus, si sta preparando per i prossimi impegni, in Coppa Italia, dove affronterà Palermo e poi il Monza in casa. Prima di concentrarsi totalmente sulle partite, però, i calciatori azzurri si sono divertiti a commentare i loro ratings nel videogioco EA Sports FC 25, l’evoluzione del celebre FIFA.

Per chi non è esperto di videogiochi, EA Sports FC 25 è l’ultima creazione della Electronic Arts, disponibile dal 27 settembre 2024 per tutte le principali console e PC. Un dettaglio curioso? I calciatori stessi sono molto attenti a come vengono valutati, e non mancano le reazioni piccate quando qualcosa non va!

Le reazioni di Kvaratskhelia e McTominay ai loro ratings

Quando i calciatori del Napoli hanno ricevuto in anteprima le loro card di EA Sports FC 25, la prima reazione è stata scherzosa, con Di Lorenzo e altri giocatori che hanno commentato i valori senza dargli troppo peso. Ma le cose sono diventate più interessanti con Khvicha Kvaratskhelia e Scott McTominay.

Kvaratskhelia non ha gradito affatto la valutazione del suo tiro (79): “C’mon guys!”, ha esclamato cancellando dalla sua card i voti che non gli piacevano, lasciandone solo tre su sei. McTominay, inizialmente soddisfatto, ha invece corretto il suo ruolo, affermando di vedersi più come un giocatore offensivo piuttosto che come centrocampista difensivo, un dettaglio che EA non ha colto.

Anche Alessandro Buongiorno ha mostrato qualche perplessità riguardo alla valutazione della sua velocità e fisicità, mentre altri, come Alex Meret, hanno accettato di buon grado i loro ratings: “81? Buono, pensavo peggio”, ha commentato il portiere. Billy Gilmour si è mostrato soddisfatto, dicendo: “It’s ok!”. Matteo Politano, invece, ha ironizzato chiedendo: “Quando arriverà una carta con tutti 99?”.

